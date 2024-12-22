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  • Мерфи о «Сити»: «Стало сюрпризом, насколько они пассивны, не могут справиться с физическими требованиями. Пепу пора последовать примеру Фергюсона и избавиться от парней, которые угасают»
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Мерфи о «Сити»: «Стало сюрпризом, насколько они пассивны, не могут справиться с физическими требованиями. Пепу пора последовать примеру Фергюсона и избавиться от парней, которые угасают»

Дэнни Мерфи высказался о поражении «Ман Сити» от «Астон Виллы» (1:2) в АПЛ.

«Для меня стало огромным сюрпризом, насколько пассивным были «Сити». Они не смогли справиться с качеством и мощью двух упомянутых мною игроков «Виллы» [Амаду Онана и Моргана Роджерса] и Джона Дурана.

Это совсем не похоже на великие команды «Сити», которые построил Пеп. Неуверенность может истощить, но я думаю, что это тот случай, когда они просто не могут справиться с физическими требованиями, поскольку все вместе становятся старше.

Игроки «Сити» пытались играть высоко и прессинговать, но не могли сделать этого и были перегружены. Следовательно, теперь Гвардиоле придется пожертвовать его обычным упором на техническое совершенство, чтобы заполучить в команду самых подготовленных игроков.

Холанд, похоже, устал после долгой серии матчей, и «Сити» должно быть сожалеет о продаже Хулиана Альвареса, из-за чего им не хватило варианта впереди – чувство нехарактерной самоуспокоенности со стороны знаменитого скаутского отдела «Сити»?

Тем не менее, норвежец все еще мог бы больше бегать без мяча и угрожать соперникам. Даже когда Доминик Соланке не играет хорошо за «Тоттенхэм», он абсолютная чума. От Холанда и его друзей из «Сити» не было ни злости, ни агрессии. Всего одно предупреждение до последних нескольких минут говорит само за себя.

Они выглядели некулюжими, им не хватало упорства, и им нужно было вернуться к основам. Приоритетом в январское трансферное окно должно быть подписание двух полузащитников, которые могут бегать. То, как Онана и Роджерс вчера издевались над «Сити», было позором для чемпионов.

Я никогда не добивался такого же успеха, как эта команда «Сити», но я помню, как Жерар Улье был строг со мной, когда мой уровень упал после пары приличных сезонов в «Ливерпуле». Он оставил меня вне команды, сказав, что я нахожусь в зоне комфорта.

Пришло время Пепу последовать примеру сэра Алекса Фергюсона и избавиться от нескольких парней, которые были частью пути «Сити», если он видит, что сейчас они угасают», – сказал экс-игрок «Фулхэма» и сборной Англии. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoЖерар Улье
logoДэнни Мерфи
logoМорган Роджерс
logoАмаду Онана
logoЭрлинг Холанд
logoХулиан Альварес
logoПеп Гвардиола
logoДоминик Соланке
logoЛиверпуль
logoТоттенхэм
logoАлекс Фергюсон
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