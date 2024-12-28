Мерфи о величайшем игроке АПЛ: «Ширер забил больше всех, у Гиггза 13 титулов, у Роналду и Родри – «Золотой мяч». Но почти все выбирают Анри, и я это понимаю. Мы сдваивались на нем, но не могли сдержать»
Дэнни Мерфи поразмышлял на тему определения лучшего игрока в истории АПЛ.
«Кто величайший игрок Премьер-лиги всех времен? Алан Ширер забил больше всех голов, Райан Гиггз завоевал 13 титулов, а «Золотой мяч» получали Криштиану Роналду и Родри.
Но почти в каждом опросе на первом месте Тьерри Анри, и я понимаю причины. Он мог обыграть вас как за счет мастерства, так и за счет скорости.
Мы в «Ливерпуле» сдваивались на нем, чтобы остановить, и все равно терпели неудачу», – написал экс-полузащитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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