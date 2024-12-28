Мерфи о величайшем игроке АПЛ: «Ширер забил больше всех, у Гиггза 13 титулов, у Роналду и Родри – «Золотой мяч». Но почти все выбирают Анри, и я это понимаю. Мы сдваивались на нем, но не могли сдержать»

Дэнни Мерфи поразмышлял на тему определения лучшего игрока в истории АПЛ.

«Кто величайший игрок Премьер-лиги всех времен? Алан Ширер забил больше всех голов, Райан Гиггз завоевал 13 титулов, а «Золотой мяч» получали Криштиану Роналду и Родри.

Но почти в каждом опросе на первом месте Тьерри Анри , и я понимаю причины. Он мог обыграть вас как за счет мастерства, так и за счет скорости.

Мы в «Ливерпуле » сдваивались на нем, чтобы остановить, и все равно терпели неудачу», – написал экс-полузащитник.