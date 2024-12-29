Экс-жена Суареса пожаловалась в полицию на жестокое обращение и многолетние издевательства. Дело лучшего бомбардира «Альмерии» и Сегунды направлено в суд по гендерному насилию (Ideal)

Луис Суарес Чаррис несколько лет издевался над своей супругой, по ее словам.

Нападающий «Альмерии» был задержан полицией 11 декабря за предполагаемое нападение на бывшую жену и издевательства над ней на протяжении большей части жизни в браке (они были женаты пять лет). Колумбиец явился в участок вместе со своим адвокатом, и именно там было произведено задержание.

Отказавшись давать показания, Луис Суарес Чаррес предстал перед судом по делам о насилии в отношении женщин, где отверг обвинения со стороны бывшей супруги. Вскоре он был освобожден без внесения залога, но с обязательством постоянно находиться в распоряжении суда и сообщать о любых изменениях адреса.

В постановлении об освобождении магистрат Альмерии признал, что «есть основания считать задержанного уголовно ответственным за преступление, связанное с жестоким обращением в семейной обстановке».

Сейчас дело находится в ведении суда по гендерному насилию в Гранаде. Ему предстоит организовать расследование и принять необходимые меры в отношении футболиста.

Ideal утверждает, что в жалобе, поданной бывшей женой нападающего «Альмерии», приводится детальное описание предполагаемых издевательских действий. Изначально женщина обратилась в полицию потому, что испугалась, что Суарес увезет их детей, а уже в участке рассказала обо всех деталях взаимоотношений с футболистом. Отмечается, что экс-жена попросила обеспечить ее защиту.

В этом сезоне колумбийский нападающий провел 21 игру в Сегунде и забил 16 голов – больше всех в лиге. В «Альмерии» пока никак не отреагировали на опубликованную информацию. Суарес сейчас находится в отпуске в Люксембурге с партнершей и сыном.