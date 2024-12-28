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  • Экс-жена Тотти Блази о разводе и жизни с 3 детьми: «Я всегда справлялась сама, полагалась на свою силу, принимала решения за детей. Франческо часто отсутствовал из-за работы – особо ничего не изменилось»
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Экс-жена Тотти Блази о разводе и жизни с 3 детьми: «Я всегда справлялась сама, полагалась на свою силу, принимала решения за детей. Франческо часто отсутствовал из-за работы – особо ничего не изменилось»

Экс-жена Франческо Тотти рассказала о своей жизни после развода.

Бывший нападающий «Ромы» и модель Илари Блази были вместе 20 лет, в браке у них родились трое детей. Пара рассталась в июле 2022 года.

Блази рассказала о новом этапе своей жизни в сериале «Илари» от Netflix.

«Я первая в своей семье, кто пережил развод. В какой-то момент я оказалась в жизни, совершенно не похожей на ту, что я себе представляла, и поняла, что нет смысла строить планы. Мне пришлось свыкнуться с мыслью, что эта семейная единица больше не существует и не будет существовать. Но я считаю, что оставаться в бездействии и пассивности – это грустнее и опаснее. Изменения – это часть нас.

Прошлое невозможно стереть, да и не нужно – это было прекрасно, у меня остались эмоции, воспоминания, иногда возникают вспышки. Но я не живу прошлым, я живу здесь и сейчас, и устремлена в будущее».

О том, как она сживалась с ролью матери после развода

«Вы учитесь сообщать, вовлекать другого. Но я всегда справлялась сама, полагалась на свою силу, принимала решения за детей. Он [Тотти] часто отсутствовал из-за работы. Так что особо ничего не изменилось, я не почувствовала тяжести новой ситуации. В общем, все как раньше», – сказала бывшая супруга Тотти.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Il Messaggero
светская хроника
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