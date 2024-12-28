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  • Симоне Индзаги: «Захватывающий 2024 год «Интер» завершает с 20-м скудетто и сейчас едет за 4-м Суперкубком подряд. Мне посчастливилось работать с игроками, готовыми отдавать все силы»
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Симоне Индзаги: «Захватывающий 2024 год «Интер» завершает с 20-м скудетто и сейчас едет за 4-м Суперкубком подряд. Мне посчастливилось работать с игроками, готовыми отдавать все силы»

Симоне Индзаги доволен победой «Интера» над «Кальяри» (3:0).

«По завершении первого тайма мы поздравили команду с ее выступлением, понимая, что нужно просто продолжать играть в том же духе против упорного соперника. Приезжать сюда и играть таким образом нелегко, не забывайте, что «Кальяри» уступил «Аталанте» и «Фиорентине» со счетом 0:1, при этом показывая такую игру, которая была достойна большего.

Мы должны были сыграть как команда. Были некоторые ошибки на финальной трети поля, мы не использовали некоторые явные моменты. Однако мы очень хотели победить и сделали это.

Мы усердно работаем над стандартными положениями, штаб помогает отработать их. К тому же в команде есть прекрасные специалисты, такие как Димарко, Чалханоглу, Аслани. В современном футболе это важный фактор, и организованные действия могут многое дать команде в таких ситуациях.

Захватывающий 2024 год мы завершаем с 20-м скудетто, который навсегда объединил нас с болельщиками и руководством. Сейчас же мы едем в Саудовскую Аравию на Суперкубок Италии и надеемся выиграть его в 4-й раз подряд.

Мы – «Интер», у нас есть цели, которые правильно озвучивать. Придется многим жертвовать, в январе и феврале матчи будут проходить постоянно. Но мне посчастливилось работать с игроками, готовыми отдавать все силы независимо от того, сколько они играют, 95 минут или 5», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
logoсерия А Италия
logoФедерико Димарко
logoКристьян Аслани
logoКальяри
logoХакан Чалханоглу
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