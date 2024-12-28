«Интер» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 13:0. Команда Индзаги не уступает в Серии А после сентябрьского дерби
«Интер» одержал четвертую сухую победу подряд.
Команда Симоне Индзаги разгромила «Кальяри» (3:0) в 18-м туре Серии А. Ранее она также обыграла «Комо» (2:0) и «Лацио» (6:0) в чемпионате и «Удинезе» (2:0) в Кубке Италии.
В Серии А «нерадзурри» в последний раз проигрывали 22 сентября – «Милану» (1:2). С тех пор у них 10 побед и 3 ничьих.
2 января «Интер» встретится с «Аталантой» в полуфинале Суперкубка Италии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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