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«Кальяри» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Интер» сыграет в гостях с «Кальяри» в 18-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoсерия А Италия
онлайны
logoКальяри
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