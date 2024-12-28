Политик Руфиан: «Некоторые говорили, что фото Надаля с королем заслуживает уважения, но критиковали Пике за участие в референдуме о независимости Каталонии. Жерара оскорбляли, освистывали»
Представитель партии «Левые республиканцы Каталонии» порассуждал об отношении жителей Испании к спортсменам сквозь призму политических взглядов.
«Я против идеи, что спорт не следует политизировать. Рафаэль Надаль, фотографирующийся с королем, – это разве не политика? Я думаю, что да, и это достойно уважения, хотя я категорически против.
Но любопытно, что некоторые люди говорили, будто это заслуживает уважения, а в то же время критиковали Пике за участие в референдуме о самоопределении Каталонии. Это была настоящая трагедия, его атаковали, освистывали, оскорбляли, выгоняли из сборной Испании», – отметил Руфиан.
Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?»
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