Каталонский политик заявил, что Ламин Ямаль страдает от нападок фашистов.

Габриэль Руфиан, политик из партии «Левые республиканцы Каталонии», рассказал, почему симпатизирует 17-летнему вингеру «Барселоны».

«Во-первых, потому что сложно трудно быть выходцем из тех мест, где его корни, и, конечно, трудно выдерживать такое давление.

Кроме того, он является объектом критики и нападок со стороны фашистов, а это всегда вызывает у меня сопереживание», – сказал Руфиан.

Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?»

«Без каталонцев и басков сборная Испании не обыграла бы даже Сенегал, возможно». Каталонский политик Руфиан о команде