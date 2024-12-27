Каталонский политик Руфиан о Ямале: «Он объект нападок фашистов, критики. Это всегда вызывает у меня сопереживание»
Каталонский политик заявил, что Ламин Ямаль страдает от нападок фашистов.
Габриэль Руфиан, политик из партии «Левые республиканцы Каталонии», рассказал, почему симпатизирует 17-летнему вингеру «Барселоны».
«Во-первых, потому что сложно трудно быть выходцем из тех мест, где его корни, и, конечно, трудно выдерживать такое давление.
Кроме того, он является объектом критики и нападок со стороны фашистов, а это всегда вызывает у меня сопереживание», – сказал Руфиан.
Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?»
«Без каталонцев и басков сборная Испании не обыграла бы даже Сенегал, возможно». Каталонский политик Руфиан о команде
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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