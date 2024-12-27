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  • Роналду считает «Реал» фаворитом ЛЧ: «Говорили, у них неудачный сезон, но они еще в игре. Команды боятся играть на «Бернабеу». «Сити» тоже вернется, Гвардиола – очень умный тренер»
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Роналду считает «Реал» фаворитом ЛЧ: «Говорили, у них неудачный сезон, но они еще в игре. Команды боятся играть на «Бернабеу». «Сити» тоже вернется, Гвардиола – очень умный тренер»

Криштиану Роналду рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов.

«В футболе никогда не знаешь, что может случиться. У команд бывают разные моменты. «Сити» сейчас переживает трудные времена, но я на 100 процентов уверен, что они вернутся. Гвардиола – очень умный тренер, и он поймет, в чем причина проблемы.

То же самое касается и «Реала». Говорили, что сезон для них складывается неудачно, но они все еще в игре.

Если бы мне пришлось делать ставку на то, кто выиграет Лигу чемпионов в этом году, я бы поставил на «Мадрид». На «Бернабеу» все по-другому, и команды боятся, когда играют там», – сказал бывший нападающий «Реала», играющий за «Аль-Наср», на церемонии Globe Soccer Awards. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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