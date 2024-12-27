Роналду считает «Реал» фаворитом ЛЧ: «Говорили, у них неудачный сезон, но они еще в игре. Команды боятся играть на «Бернабеу». «Сити» тоже вернется, Гвардиола – очень умный тренер»

Криштиану Роналду рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов.

«В футболе никогда не знаешь, что может случиться. У команд бывают разные моменты. «Сити » сейчас переживает трудные времена, но я на 100 процентов уверен, что они вернутся. Гвардиола – очень умный тренер, и он поймет, в чем причина проблемы.

То же самое касается и «Реала». Говорили, что сезон для них складывается неудачно, но они все еще в игре.

Если бы мне пришлось делать ставку на то, кто выиграет Лигу чемпионов в этом году, я бы поставил на «Мадрид ». На «Бернабеу» все по-другому, и команды боятся, когда играют там», – сказал бывший нападающий «Реала», играющий за «Аль-Наср », на церемонии Globe Soccer Awards.