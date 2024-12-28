Юрий Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Главное, что сейчас появляются наши молодые игроки, начинают раскрываться»

Юрий Жирков заявил, что РПЛ стала слабее без качественных легионеров.

– В 2025 году я желаю российскому футболу вернуться на европейскую арену.

– Российский футбол стал лучше за 2024 год?

– В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться, – сказал бывший защитник сборной России.