Юрий Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Главное, что сейчас появляются наши молодые игроки, начинают раскрываться»
Юрий Жирков заявил, что РПЛ стала слабее без качественных легионеров.
– В 2025 году я желаю российскому футболу вернуться на европейскую арену.
– Российский футбол стал лучше за 2024 год?
– В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться, – сказал бывший защитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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