Жирков о «Спартаке»: «Всегда уходит на перерыв с настроем на борьбу за медали, а потом все рассыпается. Тенденция повторяется из года в год»

Юрий Жирков высказался о шансах «Спартака» на медали в этом сезоне.

– «Спартак» стабилизировался только ближе к концу осенней части?

– Уважаю «Спартак», но он всегда уходит на перерыв с настроем на борьбу за медали, а потом все рассыпается. Может, в этот раз что-то поменяется, но пока эта тенденция повторяется из года в год.

В прошлом сезоне «Спартак» тоже играл здорово перед перерывом, но в начале следующего года все изменилось. Посмотрим, тем интереснее будет начало второго круга, – сказал бывший защитник «Зенита».

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет 2 балла.