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Барановская о переезде в Москву: «Инна Жиркова меня приютила и сказала: «Срочно забирай детей!» Денег не было – не будем вспоминать причину. Но как-то справились»

Юлия Барановская рассказала о трудностях при переезде из Лондона с детьми.

«Ровно 10 лет, как мы с детьми переехали из Лондона в Москву. Я начала ездить туда-сюда по работе за полтора года до этого дня, для меня самолет даже стал в какой-то момент как автобус.

Работы становилось все больше и больше, а времени на общение с детьми – все меньше и меньше. Я поняла, что так дальше жить нельзя. В тот же момент и моя подруга Инна Жиркова (жена Юрия Жиркова – Спортс’’), которая тогда приютила меня в Москве, приперла к стенке со словами: «Ты что, хочешь без детей жить? Срочно забирай их в Москву!»

Решение было принято, оставалось решить с вещами: какую-то часть взять с собой, а какую-то развезти по друзьям.

Мы прилетели в аэропорт Домодедово: я, трое детей и много коробок и чемоданов. На тот момент в Домодедово не было сервиса помощи с багажом, только тележки, на которые помещалось максимум две вещи, а впереди таможня…  Если что, тогда организовать себе доставку контейнером я не могла, денег не было (причину вспоминать не будем).

Но как-то мы справились, всегда справлялись и будем продолжать в том же духе. И вот, абсолютно счастливые, уже десять лет живем в Москве. Спасибо всем друзьям, знакомым за поддержку и помощь: тогда и сейчас!» – написала телеведущая и бывшая жена Андрея Аршавина в телеграм-канале.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Юлии Барановской
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