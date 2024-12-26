В Федерации Болгарии исключили матч с Россией в марте: «Но мы могли бы сыграть в июне»

В Болгарии высказались по поводу возможного матча с Россией.

– Президент РФС заявил, что в марте следующего года Россия может сыграть с европейской сборной. И Болгария – одна из команд, которая свободна в мартовскую паузу. Этот матч возможен?

– Нет. В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года. Общение с разными федерациями ведется, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет.

На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой, – сказал технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев.