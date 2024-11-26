Директор «Пари НН» о словах Нагучева про низкую посещаемость: «Вероятно, Роман до сих пор живет временами ЧМ-2018. По итогам 1-го круга мы 7-е в РПЛ»

Гендиректор «Пари НН» ответил Роману Нагучеву на слова про низкую посещаемость.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов подверг критике работу комментаторов «Матч ТВ » после матча с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами . Кто дал право на всю страну оценивать?»

Ему ответил комментатор Роман Нагучев : «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу . Кто дал право так распоряжаться клубом?»

«Покоробило, насколько некорректно и неуважительно Нагучев отнесся к нижегородским болельщикам. Матч с махачкалинским «Динамо» собрал 5742 зрителя. Мы благодарны абсолютно каждому и говорим спасибо, что, несмотря на холодную и пасмурную погоду, болельщики пришли воскресным вечером на стадион, а не предпочли другие и, вероятно, более комфортные для этого времени года места.

И болельщики создали по-настоящему теплую и уютную атмосферу на стадионе. Вероятно, комментатору, находившемуся в Москве, за 400 километров от Нижнего Новгорода, в останкинской студии ее просто не удалось почувствовать... И еще о посещаемости. На протяжении репортажа Нагучев несколько раз педалировал тему якобы пустого стадиона. Вероятно, Роман до сих пор живет временами ЧМ-2018 или европейскими турнирами и слегка потерялся в нынешних реалиях, в которых существует российский футбол. Между тем по итогам первого круга «Пари НН» стал седьмым клубом РПЛ по посещаемости.

Мы на уровне с «Локомотивом», опережаем «Крылья Советов», «Факел», которые считаются популярными командами, «Рубин» и ряд других клубов. Средняя посещаемость наших матчей в первом круге – 9921 зритель, что для эпохи Fan ID достаточно неплохой показатель.

Конечно, мы понимаем, что потенциал нашего замечательного стадиона очень высокий. Ни в коем случае не собираемся останавливаться не достигнутом и продолжим работать, чтобы на наши матчи приходило как можно больше болельщиков, которых мы всегда ждем. Кстати, Романа Нагучева тоже приглашаем в гости.

Роман все еще ностальгирует по матчу Аргентина - Хорватия. Возможно, он давно не был в Нижнем Новгороде. Что ж, это отличный повод лучше ознакомиться с тем, как живет клуб, какие усилия прикладывает, чтобы привлечь болельщиков, и увидеть своими глазами, как все работает», – сказал Мелик-Гусейнов.