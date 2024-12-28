Быстров про Дзюбу и Кержакова в сборной: «Давайте не будем делать из нее клоунаду. Это не порнография, чтобы их вызывать»
Владимир Быстров оценил идею о вызове Артема Дзюбы и Александра Кержакова в сборную.
Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров российской национальной команды – у них по 30 голов.
– Вы говорили, что Кержаков в отличной форме и может даже вернуться в футбол. Раз так: если бы Дзюбу и Кержакова сейчас вызвали в сборную, чтобы выявить рекордсмена по голам, у кого было бы больше шансов забить?
– Ни у кого, потому что это не порнография, чтобы их в сборную вызывать. Все-таки это национальная команда. Давайте не будем устраивать клоунаду хотя бы из сборной, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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