Карпин о Дзюбе в сборной: «Почему он должен получить вызов? Мы решили не приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать после возвращения. Все это не стоит выеденного яйца»
Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную – по 30.
– Дзюба тут сообщил в интервью, что вы планировали вызвать его весной 2022-го на стыковые матчи с Польшей. «У нас уже была договоренность», – добавил он. В самом деле?
– Возможность такая была. Но не договоренность. Вот ее точно не было и быть не могло. Зачем за несколько месяцев до матча говорить игроку, что его обязательно вызовут в сборную? А если растеряет форму?
– Что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной?
– Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.
– Проходили бы сейчас официальные матчи – вы бы вызывали футболистов в возрасте 30+?
– Разумеется! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.
– Народ хочет знать, есть ли у Артема шанс побить рекорд Кержакова по голам за сборную.
– Вы серьезно?
– Вполне. Чем не событие?
– Ага, «событие»... Как по мне, все это не стоит выеденного яйца, – сказал главный тренер сборной России.
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