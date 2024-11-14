Карпин о Дзюбе и Кержакове: «Пускай один на один сыграют. Кто кого обыграет, тот и станет лучшим бомбардиром сборной»
Валерий Карпин пошутил о шансах Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром сборной.
У форварда, представляющего «Акрон», 30 голов в составе национальной команды – как и у установившего рекорд Александра Кержакова.
– Дзюба сказал, что хотел бы забить гол за сборную, чтобы побить рекорд Кержакова. Может быть, в таком случае вызвать их обоих, чтобы дать возможность им напрямую решить, кто лучше?
– Несерьезный вопрос. Пускай они один на один сыграют – и все. Кто кого обыграет, тот и станет лучшим бомбардиром, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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