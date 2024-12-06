Черчесов о Дзюбе и рекорде по голам за сборную: «Он заслужил шанс. Надо опять быть вызванным и забить»
Станислав Черчесов высказался об Артеме Дзюбе и рекорде по голам за сборную.
– Дзюба хочет провести матч за сборную и обойти Кержакова. Стоит ли Артему дать этот шанс?
– Не могу говорить о третьих лицах. Главный тренер сборной ясно же сказал [свою позицию].
– А если бы вы были тренером сборной?
– Когда я буду тренером сборной, тогда и отвечу на этот вопрос. И вы мои действия увидите сами.
– Дзюба заслужил шанс побить рекорд?
– Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Артем Дзюба и Александр Кержаков с 30 голами делят звание самых результативных игроков в истории сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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