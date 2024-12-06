Черчесов о Дзюбе и рекорде по голам за сборную: «Он заслужил шанс. Надо опять быть вызванным и забить»

Станислав Черчесов высказался об Артеме Дзюбе и рекорде по голам за сборную.

– Дзюба хочет провести матч за сборную и обойти Кержакова. Стоит ли Артему дать этот шанс?

– Не могу говорить о третьих лицах. Главный тренер сборной ясно же сказал [свою позицию].

– А если бы вы были тренером сборной?

– Когда я буду тренером сборной, тогда и отвечу на этот вопрос. И вы мои действия увидите сами.

– Дзюба заслужил шанс побить рекорд?

– Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Артем Дзюба и Александр Кержаков с 30 голами делят звание самых результативных игроков в истории сборной России.