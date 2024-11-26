Тумилович о «Ростове»: «Без Карпина и Кафанова они этим составом играли бы в Первой лиге. Чисто тренерская команда»

Геннадий Тумилович убежден, что «Ростов» без Карпина был бы в Мелбет Первой лиге.

– «Ростов» – моя любимая команда РПЛ . Слежу за ней с удовольствием. Видно, что тренер [Валерий Карпин ] хочет от команды и от своих футболистов.

– Есть ощущение, что «Ростов» застопорился?

– Дело в подборе кадров и финансовых возможностях клуба.

– То есть дело в ресурсах?

– Если бы не было Карпина и Кафанова , «Ростов » этим составом играл бы в Первой лиге.

И Карпина с Кафановым нельзя разделять. «Ростов» – это чисто тренерская команда, – сказал бывший вратарь ростовчан.