Тумилович о «Ростове»: «Без Карпина и Кафанова они этим составом играли бы в Первой лиге. Чисто тренерская команда»
Геннадий Тумилович убежден, что «Ростов» без Карпина был бы в Мелбет Первой лиге.
– «Ростов» – моя любимая команда РПЛ. Слежу за ней с удовольствием. Видно, что тренер [Валерий Карпин] хочет от команды и от своих футболистов.
– Есть ощущение, что «Ростов» застопорился?
– Дело в подборе кадров и финансовых возможностях клуба.
– То есть дело в ресурсах?
– Если бы не было Карпина и Кафанова, «Ростов» этим составом играл бы в Первой лиге.
И Карпина с Кафановым нельзя разделять. «Ростов» – это чисто тренерская команда, – сказал бывший вратарь ростовчан.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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