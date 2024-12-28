«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу, но дрогнули. Для нейтрального болельщика это здорово». Канчельскис об РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» и «Краснодар» могли уйти в отрыв в гонке в РПЛ.

«Конкуренты в борьбе за титул дарят шансы друг другу в этом сезоне. Для нейтрального болельщика это здорово, но нервы своим поклонникам клубы потрепали изрядно.

«Зенит » и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу в РПЛ , но дрогнули, когда все было в их руках», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер брянского «Динамо».

После 18 туров у «Краснодара » и «Зенита» по 39 очков. «Спартак» отстает на 2 балла, «Динамо» и «Локомотив» – на 4.