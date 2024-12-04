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Андрей Канчельскис: «РПЛ надо сокращать до 12 команд, играть в четыре круга. Будут намного интереснее матчи, а чемпион – каждый год новый»

Андрей Канчельскис предложил сократить Мир РПЛ до 12 команд.

«Я считаю, что РПЛ надо сокращать до 12 команд. Будем играть в четыре круга, будут намного интереснее матчи, а чемпион – каждый год новый.

Но что делать с командами, как «Оренбург», «Урал» и «Нижний Новгород»? Ведь коллективы, которые не попадут в список 12, обидятся сильно… Надо думать!

Еще стоит вернуть прежний формат Кубка России – во всем мире в турнире команды играют по два матча: один дома, следующий – на выезде и вылетают в случае поражения. Это классика, которую нельзя менять», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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