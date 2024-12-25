Канчельскис про РПЛ: «Вы можете сказать, кто станет чемпионом и кто попадет в тройку? Я тоже не могу. Идет плотная борьба, это добавляет интриги»

Андрей Канчельскис высказался о борьбе за титул в РПЛ.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Краснодар » (39 очков в 18 матчах), вторым идет «Зенит » (39), третьим – «Спартак » (37).

«Не понимаю, как можно сейчас делать какие-то выводы. Просто взгляните в турнирную таблицу.

Вот вы можете сказать, кто станет чемпионом и кто попадет в тройку? Я тоже не могу. Но борьба идет плотная. Это добавляет интриги.

Так что я пока не могу кого-то выделить, пройдет весь чемпионат, потом и будем делать выводы», – сказал бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.