Юрист о вождении Глушакова в нетрезвом виде: «0,8 промилле — средняя степень опьянения. Его могут лишить прав на срок до 2 лет»
Игорь Бушманов рассказал, что грозит Денису Глушакову за вождение в нетрезвом виде.
Инцидент с участием экс-игрока «Химок» произошел в Ростовской области.
«0,8 промилле — это средняя степень опьянения. Административный кодекс за езду в состоянии алкогольного опьянения, если это будет установлено, или в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования предусматривает лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Плюс возможен штраф.
Дальше дело рассматривает суд, который принимает решение на основании документов, которые формируют подразделение ГИБДД», — сказал юрист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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