Глушаков о российском футболе: «Деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Появится Лига чемпионов – чемпионат станет ярче»

Денис Глушаков считает, что российский футбол деградирует.

«Конечно, это возможно [возвращение российских команд к международным турнирам в 2025 году]. Я думал, что уже в этом году нас вернут, но что-то, наверное, пошло не так. Надеюсь, нас как можно быстрее вернут на международный уровень: еврокубки, сборная будет играть.

Это важно, потому что видно, что футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Мы говорим про «Зенит ». Может, как раз их легионерам неинтересно уже играть только в чемпионате России: они выигрывают, насытились, хочется нового вызова. Если появится Лига чемпионов, станет интереснее, чемпионат станет ярче», — сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива».