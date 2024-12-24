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Глушаков о российском футболе: «Деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Появится Лига чемпионов – чемпионат станет ярче»

Денис Глушаков считает, что российский футбол деградирует.

«Конечно, это возможно [возвращение российских команд к международным турнирам в 2025 году]. Я думал, что уже в этом году нас вернут, но что-то, наверное, пошло не так. Надеюсь, нас как можно быстрее вернут на международный уровень: еврокубки, сборная будет играть.

Это важно, потому что видно, что футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Мы говорим про «Зенит». Может, как раз их легионерам неинтересно уже играть только в чемпионате России: они выигрывают, насытились, хочется нового вызова. Если появится Лига чемпионов, станет интереснее, чемпионат станет ярче», — сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДенис Глушаков
logoЗенит
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