Ламин Ямаль: «Это одна из лучших версий «Барсы» за годы в плане атаки. Фанатам приятно видеть нашу игру»
Ламин Ямаль оценил изменения в тактике «Барселоны».
«Болельщикам приятно смотреть на нашу игру. Мы атакуем напрямую.
Когда я получаю мяч на фланге, я на 100% сам по себе, меня не ограничивают в плане свободы перемещения.
Может быть, в обороне мы не так хороши, как в прошлые годы, но в плане атаки это одна из лучших версий «Барсы» за годы», – сказал вингер в интервью клубному телевидению.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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