Ламин Ямаль: «Это одна из лучших версий «Барсы» за годы в плане атаки. Фанатам приятно видеть нашу игру»

Ламин Ямаль оценил изменения в тактике «Барселоны».

«Болельщикам приятно смотреть на нашу игру. Мы атакуем напрямую.

Когда я получаю мяч на фланге, я на 100% сам по себе, меня не ограничивают в плане свободы перемещения.

Может быть, в обороне мы не так хороши, как в прошлые годы, но в плане атаки это одна из лучших версий «Барсы» за годы», – сказал вингер в интервью клубному телевидению.