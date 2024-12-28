«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей: 8 побед, 3 ничьих

«Арсенал» одержал третью победу подряд.

Сегодня команда Микеля Артеты одолела «Ипсвич » – 1:0.

Ранее в 18-м туре «Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2), благодаря чему «Арсенал » смог оторваться от «синих» на 2 очка и занять 2-е место.

Кроме того, «Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей (8 побед и 3 ничьих). В следующей игре, 1 января, он встретится с «Брентфордом».