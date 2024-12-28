«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей: 8 побед, 3 ничьих
«Арсенал» одержал третью победу подряд.
Сегодня команда Микеля Артеты одолела «Ипсвич» – 1:0.
Ранее в 18-м туре «Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2), благодаря чему «Арсенал» смог оторваться от «синих» на 2 очка и занять 2-е место.
Кроме того, «Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей (8 побед и 3 ничьих). В следующей игре, 1 января, он встретится с «Брентфордом».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем