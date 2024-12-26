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Экс-боксер Хаттон назвал Роналду соперником мечты: «Он красивый парень, играл за «МЮ». Почему бы не нокаутировать его?»

Рикки Хаттон рассказал, что хотел бы провести бой с Криштиану Роналду.

Бывший боксер и болельщик «Манчестер Сити» ответил на вопрос о сопернике своей мечты. 

«Я бы, наверное, назвал Криштиану Роналду.

Я никогда не встречался с Криштиану. Я считаю, что он хороший парень, но давайте говорить начистоту. Он играл за «Манчестер Юнайтед». Он действительно хорош собой. Почему бы не нокаутировать его?

Лучший игрок мира, он играл за «Манчестер Юнайтед», он красивый парень. В отличие от меня», – сказал бывший чемпион мира в 1-й полусредней весовой категории для Betway. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoРикки Хаттон
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМанчестер Юнайтед
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Англия
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