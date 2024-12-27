Аморим о голах со стандартов: «МЮ» не может плакать по этому поводу, но может делать то же самое с противником. Мы должны изучить и копировать их – это моя цель»

Рубен Аморим ответил на вопрос о показателях «Юнайтед» в стандартах.

Вчера «Манчестер Юнайтед» пропустил после прямого удара с углового 2-й раз за неделю. Команда Аморима проиграла на выезде «Вулверхэмптону» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

«После поражения я не буду об этом говорить. Но вы можете видеть, что каждый угловой в наши дни – это возможность. Иногда вы забываете о невысоких и талантливых парнях, а на угловых и штрафных стоят 11 игроков, что позволяет делать все внутри штрафной площади.

Таковы правила, мы не можем плакать по этому поводу, но можем делать то же самое. Поэтому мы должны делать то же самое с противником, такова моя цель на данный момент.

Я имею в виду, что если стандарты становятся настолько важны, мы должны изучить их и делать так же, даже с невысокими парнями. Мы должны копировать их и делать то же самое. Не менять правила, а использовать их, чтобы тоже забивать со стандартов», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».