Рубен Аморим: «Тренер «МЮ» никогда не может чувствовать себя в безопасности. Я здесь месяц, у меня было четыре тренировки. Но мы не выигрываем»
Рубен Аморим не чувствует себя в безопасности на посту тренера «Ман Юнайтед».
Тренера «МЮ» спросили о надежности его позиции на фоне результатов команды. Аморим проиграл 4 из 7 первых матчей во главе «МЮ» в АПЛ, это антирекорд клуба
«Тренер «Манчестер Юнайтед» никогда, ни при каких обстоятельствах, не может чувствовать себя в безопасности.
Я знаю, что любой тренер потенциально в опасности, неважно, заплатили за него отступные или нет. И мне это нравится, потому что такова работа, поэтому я понимаю вопрос.
Можно говорить о том, что я здесь месяц, что у меня было четыре тренировки. Но мы не выигрываем. Такова реальность, и это меня вполне устраивает», – ответил португальский тренер.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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