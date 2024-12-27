Рубен Аморим: «Тренер «МЮ» никогда не может чувствовать себя в безопасности. Я здесь месяц, у меня было четыре тренировки. Но мы не выигрываем»

Рубен Аморим не чувствует себя в безопасности на посту тренера «Ман Юнайтед».

Тренера «МЮ» спросили о надежности его позиции на фоне результатов команды. Аморим проиграл 4 из 7 первых матчей во главе «МЮ» в АПЛ , это антирекорд клуба

«Тренер «Манчестер Юнайтед » никогда, ни при каких обстоятельствах, не может чувствовать себя в безопасности.

Я знаю, что любой тренер потенциально в опасности, неважно, заплатили за него отступные или нет. И мне это нравится, потому что такова работа, поэтому я понимаю вопрос.

Можно говорить о том, что я здесь месяц, что у меня было четыре тренировки. Но мы не выигрываем. Такова реальность, и это меня вполне устраивает», – ответил португальский тренер.