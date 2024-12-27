Митрофанов об агентах: «Пользуются, что футболисты не знают, как отстоять права. Зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре – неустойка в несколько млн долларов»

Максим Митрофанов высказался о необходимости регулировать деятельность агентов.

– Надо понимать, что, регулируя агентскую деятельность, ФИФА защищает интересы не только клубов и посредников. Но и игроков. Потому что бывают определенные нарушения со стороны агентов по отношению к игрокам. И этот вопрос все-таки важно регулировать в правовом поле.

– Футбольном правовом поле или обычном?

– Я бы говорил все-таки про футбольное. И также сказал бы про важность информационно-разъяснительной работы. Потому что у нас многие футболисты и их родители не понимают, что такое футбольный агент, что такое агентский договор, что может быть в нем написано, что нет.

Некоторые нечистоплотные агенты этим пользуются. И я видел договоры, в которых были прописаны баснословные суммы неустоек в много миллионов долларов. И это в договорах с футболистами с зарплатами, условно говоря, в 100 тысяч рублей. Вдумайтесь: зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре есть пункт о штрафе за его несоблюдение в несколько миллионов долларов. Это, конечно, ничтожная норма.

Такие пункты всегда отменялись в футбольном сообществе – в Палатах по разрешению споров и других юрисдикционных органах. Но агенты чисто психологически пользуются ситуацией, когда футболисты не осознают цену этому договору или не знают, где и как можно отстоять свои права. Поэтому важно проводить разъяснительную работу с футболистами и их родителями.

Я сталкивался со случаями, когда родители считали, что агент – это как агент в агентстве недвижимости и является сотрудником футбольного клуба, исполняя функции просто менеджера игрока и занимается продвижением его контракта. Очевидно, им такое рассказывают, чтобы подписать договор с игроком. Наличие правовой грамотности поможет избежать этих проблем.

РФС, клубы и школы должны заниматься повышением этой грамотности среди юных футболистов и их родителей, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.