  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Митрофанов об агентах: «Пользуются, что футболисты не знают, как отстоять права. Зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре – неустойка в несколько млн долларов»
3

Митрофанов об агентах: «Пользуются, что футболисты не знают, как отстоять права. Зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре – неустойка в несколько млн долларов»

Максим Митрофанов высказался о необходимости регулировать деятельность агентов.

– Надо понимать, что, регулируя агентскую деятельность, ФИФА защищает интересы не только клубов и посредников. Но и игроков. Потому что бывают определенные нарушения со стороны агентов по отношению к игрокам. И этот вопрос все-таки важно регулировать в правовом поле.

– Футбольном правовом поле или обычном?

– Я бы говорил все-таки про футбольное. И также сказал бы про важность информационно-разъяснительной работы. Потому что у нас многие футболисты и их родители не понимают, что такое футбольный агент, что такое агентский договор, что может быть в нем написано, что нет.

Некоторые нечистоплотные агенты этим пользуются. И я видел договоры, в которых были прописаны баснословные суммы неустоек в много миллионов долларов. И это в договорах с футболистами с зарплатами, условно говоря, в 100 тысяч рублей. Вдумайтесь: зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре есть пункт о штрафе за его несоблюдение в несколько миллионов долларов. Это, конечно, ничтожная норма.

Такие пункты всегда отменялись в футбольном сообществе – в Палатах по разрешению споров и других юрисдикционных органах. Но агенты чисто психологически пользуются ситуацией, когда футболисты не осознают цену этому договору или не знают, где и как можно отстоять свои права. Поэтому важно проводить разъяснительную работу с футболистами и их родителями.

Я сталкивался со случаями, когда родители считали, что агент – это как агент в агентстве недвижимости и является сотрудником футбольного клуба, исполняя функции просто менеджера игрока и занимается продвижением его контракта. Очевидно, им такое рассказывают, чтобы подписать договор с игроком. Наличие правовой грамотности поможет избежать этих проблем.

РФС, клубы и школы должны заниматься повышением этой грамотности среди юных футболистов и их родителей, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Известия»
агенты
деньги
logoпремьер-лига Россия
бизнес
logoФИФА
logoМаксим Митрофанов
logoРФС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шпинев о палате по разрешению споров РФС: «С агентов требуют соблюдать кодексы, называют футбольным злом. Не хочу, чтобы кто-то решал — много я заработал или нет. Это определяет рынок» 
616 декабря, 06:27
Анзор Кавазашвили: «В СССР не знали ни про каких агентов. Зачем они нужны? Сами создаем элиту, за счет футбола люди становятся богачами»  
1515 декабря, 02:15
«Если бы я 4 млн евро себе забрал, то в футбол бы не играл». Вратарь «Пари НН» Медведев на вопрос об агентских при переходе в «Локо» в 2017-м
914 декабря, 10:14
Клубы РПЛ смогут платить неограниченную агентскую комиссию за иностранцев. Для игроков с паспортом РФ лимит прежний – 3-6% от сделки (Иван Карпов)
2812 декабря, 12:00
Рекомендуем
Главные новости
Футболка Зидана-1998 – в топе подделок. Отличите оригинал?
14 минут назадСпецпроект
Салах, Левандовски, Палмер, Де Хеа, ван Дейк – в сборной лучших игроков топ-5 лиг на данный момент по версии Goal
625 минут назад
Регистрация Ольмо и Виктора может быть обеспечена средствами членов совета директоров «Барсы». Возможны варианты с продажей VIP-мест и части Barça Vision
1341 минуту назад
«Спартак» получил от ПСВ все деньги за трансфер Тила: «Зачислены на наш счет»
1955 минут назад
«МЮ» предложил Рэшфорда «Ювентусу». Итальянцы согласны только на аренду, Мотта предпочитает Зиркзе
21сегодня, 12:00
Владимир Быстров: «В России в сто раз лучше, чем в ОАЭ. Тут жить в два раза дешевле, чем в Дубае»
33сегодня, 11:46
«Барсе» отказали в регистрации Ольмо и Виктора до конца сезона. Клуб снова обратится в суд 30 декабря
68сегодня, 11:35
Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?»
30сегодня, 11:26
На «Химки» наложен запрет на регистрацию игроков – из-за долга «Зениту» за аренду Бакаева
19сегодня, 11:06
Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?
сегодня, 11:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Смородская об Абаскале: «Шли бы во второй восьмерке с ним сейчас. «Спартаку» повезло от него избавиться. Говорить о багаже смешно – полный бред»
6 минут назад
Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»
214 минут назад
Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»
120 минут назад
«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
235 минут назад
Маркус Тюрам о фамилии: «Родители мальчиков, с которыми я играл, говорили гадости. Отвечал: «Забиваю не потому, что вратарь отходит, чтобы позволить сыну Лилиана забить»
3сегодня, 11:59
Директор «Реала» Бутрагеньо: «Цель – продолжать творить историю, это заложено в нашей ДНК. Анчелотти – мудрый человек, знает, как извлечь максимум из этих выдающихся игроков»
2сегодня, 11:41
Директор «Локо» Ульянов: «Нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать моменты. Напрашивается его приобретение или развитие внутри системы»
10сегодня, 11:26
«Жирона» хочет вернуть Эрика Гарсию зимой. Защитник «Барсы» провел в клубе прошлый сезон
6сегодня, 11:17
Алдонин об Абаскале: «Некрасиво говорить про багаж. Пользуется тем, что о «Спартаке» много говорят. Большая разница, как игроки проявляли себя раньше и сейчас – дело точно не в нем»
11сегодня, 10:56
Мхитарян стал игроком года в Армении в 12-й раз. Сперцян занял третье место
7сегодня, 10:56
Рекомендуем