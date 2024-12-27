«МЮ» предложил Рэшфорда «Ювентусу». Итальянцы согласны только на аренду, Мотта предпочитает Зиркзе

Услуги Маркуса Рэшфорда предложены «Ювентусу».

По данным Tuttosport, «Манчестер Юнайтед » предложил итальянскому клубу подписать нападающего.

«Ювентус » мог бы согласиться на сделку только с рядом условий. «Бьянконери» готовы арендовать англичанина, если «МЮ» будет платить часть его зарплаты.

В то же время тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта предпочел бы подписать другого игрока манкунианцев – форварда Джошуа Зиркзе , с которым он работал в «Болонье».

Рэшфорд не был включен в заявку «МЮ» на четыре матча подряд.