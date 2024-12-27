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  • «МЮ» предложил Рэшфорда «Ювентусу». Итальянцы согласны только на аренду, Мотта предпочитает Зиркзе
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«МЮ» предложил Рэшфорда «Ювентусу». Итальянцы согласны только на аренду, Мотта предпочитает Зиркзе

Услуги Маркуса Рэшфорда предложены «Ювентусу».

По данным Tuttosport, «Манчестер Юнайтед» предложил итальянскому клубу подписать нападающего.

«Ювентус» мог бы согласиться на сделку только с рядом условий. «Бьянконери» готовы арендовать англичанина, если «МЮ» будет платить часть его зарплаты.

В то же время тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта предпочел бы подписать другого игрока манкунианцев – форварда Джошуа Зиркзе, с которым он работал в «Болонье».

Рэшфорд не был включен в заявку «МЮ» на четыре матча подряд.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football Italia
logoМаркус Рэшфорд
logoЮвентус
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoТиаго Мотта
logoДжошуа Зиркзе
logoМанчестер Юнайтед
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