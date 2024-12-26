Фостер о Рэшфорде: «Я бы не купил его даже за 10 млн, он проявляет себя раз в десять матчей. Ему нужно уйти из «МЮ». Деньги портят все, ребята»
«Маркус Рэшфорд... О нем часто говорят: «Всему свое время, всему свое время». Его время приходит раз в десять матчей. Реально, раз в десять игр, в современном футболе нельзя иметь столь дорогого игрока, который проявляет себя лишь раз в десять матчей, все просто.
И вдобавок ко всему этому на него свалился груз ожиданий, репутации и все, что с этим связано. Я не думаю, что Микель Артета захочет видеть у себя такое в «Арсенале».
Ему нужно уйти из «Манчестер Юнайтед». Думаю, это будет МЛС или что-то подобное. Ему придется пойти на огромное снижение зарплаты. Когда огонь угасает, можно ли снова его зажечь? Это должно исходить от самого игрока.
Я не думаю, что он сможет вернуть это. И снова речь идет о деньгах, которые портят все, ребята. Когда у человека есть такой огромный контракт на пять лет, и у него есть все, что нужно для жизни, его огонь гаснет. Говорили о 40 млн фунтов, знаете ли. Даже за 10 млн я бы его не купил... из-за всего этого», – сказал бывший вратарь «МЮ» в своем подкасте Cycling GK.
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