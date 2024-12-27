«Ман Сити» лишился ауры неуязвимости. Больше нет страха. Они не выиграют АПЛ». Райт о «горожанах»
Иан Райт заявил, что «Манчестер Сити» не станет чемпионом в этом году.
«Сити» лишился ауры неуязвимости. Больше нет страха при взгляде на них.
Во всех проигранным ими матчах они заслужили поражение. Они не могут чувствовать себя нормально в такой ситуации.
Хуже быть не может. Я не думаю, что «Манчестер Сити» сможет стать чемпионом в этом году», – сказал бывший нападающий «Арсенала».
«Сити» в зоне вылета по результатам с ноября. Меньше очков не набрал никто
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Optus Sport
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