«Ман Сити» лишился ауры неуязвимости. Больше нет страха. Они не выиграют АПЛ». Райт о «горожанах»

Иан Райт заявил, что «Манчестер Сити» не станет чемпионом в этом году.

«Сити» лишился ауры неуязвимости. Больше нет страха при взгляде на них.

Во всех проигранным ими матчах они заслужили поражение. Они не могут чувствовать себя нормально в такой ситуации.

Хуже быть не может. Я не думаю, что «Манчестер Сити » сможет стать чемпионом в этом году», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

«Сити» в зоне вылета по результатам с ноября. Меньше очков не набрал никто