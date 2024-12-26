Пикфорд корчил рожи и высовывал язык перед пенальти Холанда. Вратарь «Эвертона» отбил удар форварда «Сити», у него на бутылке были карточки с подсказками

Джордан Пикфорд поддразнивал Эрлинга Холанда перед пенальти.

«Эвертон » сыграл вничью с «Манчестер Сити » в 18-м туре АПЛ (1:1). На 53-й минуте Пикфорд отразил удар Холанда с 11-метровой отметки.

Перед пенальти вратарь ливерпульской команды корчил рожи и высовывал язык, пытаясь отвлечь нападающего соперника. У него на бутылке были карточки с подсказками о том, в какую часть ворот чаще всего бьют игроки «горожан».

Фото: кадры из трансляции