Хаманн о Холанде: «Он молод и может играть где угодно, раньше его хотела «Бавария». Будет одним из немногих, кто сможет выбрать клуб, если покинет «Сити»

Дитмар Хаманн высказался о возможном будущем Эрлинга Холанда.

«Бавария » хотела Холанда много лет назад. Он по-прежнему может играть где угодно, не забывайте, что он еще очень молод.

Если он когда-нибудь решит покинуть «Сити», вероятно, будет одним из немногих игроков, которые смогут выбрать, в какой клуб перейти дальше», – сказал экс-хавбек «Манчестер Сити » в разговоре с BoyleSports.

У Холанда худший период в карьере: кризис вместе со всем «Сити». Не забил и «Эвертону»