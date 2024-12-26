Хаманн о возможном понижении «Сити»: «Это было бы настоящей катастрофой, большинство игроков вряд ли остались бы в Чемпионшипе. Клуб избежит обвинений и продолжит в АПЛ, думаю»
Экс-хавбек «Ман Сити» упомянул дело о нарушениях финансовых правил Премьер-лиги, которое может грозить клубу серьезным наказанием.
«Было бы сложно удержать большинство игроков в клубе. Это был бы огромный удар для «Сити», потому что потенциально у многих игроков к тому времени могут закончиться контракты. Это было бы настоящей катастрофой для «Сити».
Нельзя ожидать, что какой-либо игрок останется и будет играть в Чемпионшипе или английской Лиге 1. Сомневаюсь, что из этого что-то получится.
Я думаю, что «Манчестер Сити» избежит обвинений и останется в Премьер-лиге», – сказал Хаманн в разговоре с BoyleSports.
Вердикт по делу «Ман Сити» могут огласить в конце января. Обвинений 130, а не 115, при понижении в классе комиссия может отложить исполнение наказания до апелляции (The Times)
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