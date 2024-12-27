Экс-хавбек «Днепра» Балули об игре на Украине во время конфликта: «Мне сказали: «Не переживай, мы живем в Словакии». Я поехал. Одноклубник сказал: «Бро, нам наврали: все матчи на Украине!»

Французский футболист рассказал, как игралось на Украине во время конфликта.

Фарес Балули был футболистом «Металлиста» с 2021 по 2022 год. В сентябре 2022-го полузащитник перешел в «Днепр-1» на правах аренды. Сейчас он находится без клуба.

– Что ты делал, когда соревнования были приостановлены?

– Мы пробыли в Турции две недели. Президент [клуба] сбежал. Легионеры уехали, я вернулся во Францию. Нам не заплатили.

Я помог нескольким украинским семьям. Привез их во Францию, разместил на несколько месяцев в квартирах. Мы сделали все, что могли. Это длилось шесть месяцев.

Я ждал и ждал. «Днепр-1», игравший в Лиге конференций, вернул бывшего тренера, спортивного директора и нескольких игроков. Хотели вернуть и меня. Я не хотел возвращаться на Украину. Мне сказали: «Не переживай, мы живем в Словакии, на Украине не играем». Я сказал «ок».

Я поехал. Команда как раз возвращалась с матча чемпионата Украины. Я знал одного парня из команды, Яниса Амаша. Он сказал мне: «Бро, они нам наврали: все матчи на Украине!» А я только что подписал контракт. Мне объяснили, что на Украине пройдут только несколько матчей, и мы не обязаны на них ехать.

– Ты участвовал в матчах на Украине. Расскажи о них.

– На матч в субботу мы уезжали в среду. До восьми часов дня мы проходили таможню. Приезжаешь, видишь солдат, они обыскивают весь автобус. Выходишь, показываешь все свои вещи. Потом въезжаешь на Украину. Атмосфера мрачная. Не центр страны, но атмосфера чувствуется. Видишь солдат на блокпосту, пикапы с большими пулеметами. И это взаправду!

– В какой момент ты решил, что с тебя хватит?

– Когда идет матч, внезапно раздается сирена, сигнал тревоги. Все бегут и прячутся в бункерах, в подвале. Он очень маленький, очень темный, света почти нет. Вот тогда я и сказал себе: «Я так не могу». Когда сигнал срабатывает, что-то где-то взорвется. Никто не знает, где.

Также я помню отель на Украине. Сигналы тревоги вечером, видишь проезжающие грузовики, паникуешь. Это действительно тяжело, – рассказал Балули в интервью SoFoot.