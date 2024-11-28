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«Барса», «Бавария», «Челси» и «Лион» – в шорт-листе премии лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards. Бонмати, Путельяс, Джеймс – среди финалисток на приз лучшей футболистке

Названы финалисты премии Globe Soccer Awards в женском футболе.

В шорт-лист премии лучшему женскому клубу года попали «Барселона», «Бавария», «Челси» и «Лион»

В 2023 году лучшим женским клубом была признана «Барселона».

Финалистками в номинации «Лучший женский игрок» стали Айтана Бонмати (сборная Испании, «Барселона»), Люси Бронз (сборная Англии, «Челси»), Табита Чавинга (сборная Малави, «Лион»), Каролина Хансен (сборная Норвегии, «Барселона»), Джулия Гвинн (сборная Германии, «Бавария»), Лорен Джеймс (сборная Англии, «Челси»), Эва Пайор (сборная Польши, «Барселона»), Сальма Паральюэло (сборная Испании, «Барселона»), Алексия Путельяс (сборная Испании, «Барселона»), Майа Рамирес (сборная Колумбии, «Челси»), Хадиджа Шоу (сборная Ямайки, «Манчестер Сити») и Глодис Виггосдоттир (сборная Исландии, «Бавария»).

Лучшей футболисткой 2023 года была названа Айтана Бонмати.

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 27 декабря.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
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logoсборная Норвегии жен
logoАлексия Путельяс
Джулия Гвинн
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