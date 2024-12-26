Беллингем посетил матч «Сандерленда». За команду Чемпионшипа играет младший брат Джуда
Джуд Беллингем посетил матч «Сандерленда».
Полузащитник «Реала» приехал на игру «черных котов» с «Блэкберном» в 23-м туре Чемпионшипа (2:2).
За «Сандерленд» играет Джоб Беллингем, младший брат Джуда. На его счету 4 гола и 3 результативных паса в 20 матчах второго английского дивизиона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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