Беллингем посетил матч «Сандерленда». За команду Чемпионшипа играет младший брат Джуда

Джуд Беллингем посетил матч «Сандерленда».

Полузащитник «Реала » приехал на игру «черных котов» с «Блэкберном » в 23-м туре Чемпионшипа (2:2).

За «Сандерленд » играет Джоб Беллингем , младший брат Джуда . На его счету 4 гола и 3 результативных паса в 20 матчах второго английского дивизиона.