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  • Лончар считает «Спартак» самым сильным соперником в РПЛ: «Акрон» ощущал себя беспомощным против них. Команды Станковича играют в очень хороший футбол»
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Лончар считает «Спартак» самым сильным соперником в РПЛ: «Акрон» ощущал себя беспомощным против них. Команды Станковича играют в очень хороший футбол»

Стефан Лончар считает «Спартак» самым сильным соперником в РПЛ.

– Прошла первая часть сезона, успели сыграть против всех команд РПЛ. Кто самый сильный соперник?

– На данный момент это «Спартак». Мы ощущали себя в какой-то степени беспомощными в матче против них, но это, конечно, зависело и от нас самих. Не было контроля, правильных действий с мячом.

По моим ощущениям, в игре со «Спартаком» мы меньше всего добирались до ворот противника. Все время были где-то между, не спереди и не сзади.

Да, в первом круге мы проиграли «Зениту», «Динамо», «Краснодару», но на данном этапе самым сложным соперником был «Спартак».

Может, так совпало, что мы на них налетели в фазе, когда они показывают свой лучший футбол. Вероятно, поэтому мы им и проиграли.

– Вы в Сербии и Венгрии пересекались с нынешним главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. Что можете сказать об этом специалисте, тяжело играть против его команд?

– Каждый раз, когда я играл против его команд, я проигрывал. Этим все сказано.

Его результаты в «Црвене Звезде», «Ференцвароше» и «Спартаке» показывают, какой он прекрасный специалист.

Его команды играют в очень хороший футбол, – сказал полузащитник «Акрон» Стефан Лончар.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСтефан Лончар
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoДеян Станкович
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