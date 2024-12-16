Лончар считает «Спартак» самым сильным соперником в РПЛ: «Акрон» ощущал себя беспомощным против них. Команды Станковича играют в очень хороший футбол»
– Прошла первая часть сезона, успели сыграть против всех команд РПЛ. Кто самый сильный соперник?
– На данный момент это «Спартак». Мы ощущали себя в какой-то степени беспомощными в матче против них, но это, конечно, зависело и от нас самих. Не было контроля, правильных действий с мячом.
По моим ощущениям, в игре со «Спартаком» мы меньше всего добирались до ворот противника. Все время были где-то между, не спереди и не сзади.
Да, в первом круге мы проиграли «Зениту», «Динамо», «Краснодару», но на данном этапе самым сложным соперником был «Спартак».
Может, так совпало, что мы на них налетели в фазе, когда они показывают свой лучший футбол. Вероятно, поэтому мы им и проиграли.
– Вы в Сербии и Венгрии пересекались с нынешним главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. Что можете сказать об этом специалисте, тяжело играть против его команд?
– Каждый раз, когда я играл против его команд, я проигрывал. Этим все сказано.
Его результаты в «Црвене Звезде», «Ференцвароше» и «Спартаке» показывают, какой он прекрасный специалист.
Его команды играют в очень хороший футбол, – сказал полузащитник «Акрон» Стефан Лончар.
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