  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о 0:2: «МЮ» контролировал игру в 1-м тайме, но в последней трети поля нам не хватало агрессии. Удаление все усложнило»
20

Аморим о 0:2: «МЮ» контролировал игру в 1-м тайме, но в последней трети поля нам не хватало агрессии. Удаление все усложнило»

Рубен Аморим проанализировал игру с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Юнайтед» проиграл матч 18-го тура АПЛ со счетом 0:2. 

– Матч состоял из двух частей. Разница в том, что мы играли 45 минут в меньшинстве. У ворот соперника было много моментов. Несмотря на то, что мы играли вдесятером, мы были близки к их воротам в первом тайме. И снова стандартные положения несколько усложнили игру.

Я думаю, в первом тайме мы контролировали ход игры. Иногда «Вулвс» выбегали в контратаки, но мы контролировали ход игры. В последней трети поля нам немного не хватало агрессии, но мы контролировали ход игры. Затем был второй тайм, во время которого мы должны были что-то изменить, но удаление все для нас усложнило.

– Казалось ли вам, что «Юнайтед» был близок к тому, чтобы сравнять счет?

– Конечно. Иногда мы, может быть, принимали не самые лучшие решения, но мы старались до конца. У меня было ощущение, что мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем «Вулвс» ко второму голу. В концовке мы были сосредоточены на том, чтобы добиться ничьей, но пропустили еще один гол, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о Рэшфорде вне состава «МЮ»: «Все та же причина. Мы должны быть профессионалами – продолжу следовать своей идее до конца»
18сегодня, 20:27
«МЮ» не забил в 7 матчах за 18 туров АПЛ. Только у «Саутгемптона» и «Эвертона» хуже показатели – по 9 игр без голов
10сегодня, 20:13
Аморим о поражении от «Вулвс»: «После удаления «МЮ» было тяжело, но мы старались даже в меньшинстве. Перепробовали все, но счет стал 0:2. Двигаемся дальше»
47сегодня, 20:10
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Лестера», «МЮ» проиграл «Вулвс» в гостях, «Челси» уступил «Фулхэму», «Ман Сити» и «Эвертон» сыграли вничью
769сегодня, 20:01Live
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Лестера», «МЮ» проиграл «Вулвс» в гостях, «Челси» уступил «Фулхэму», «Ман Сити» и «Эвертон» сыграли вничью
769сегодня, 20:01Live
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» – 3:1! Салах, Джонс и Гакпо забили, у Мак Аллистера два ассиста
502 минуты назад
У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по «гол+пас»
109 минут назад
«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» интересуются Вандерсоном. Клубы связались с экс-вингером «Краснодара» (Globo)
241 минуту назад
Карвахаль о календаре: «Чтобы люди видели Винисиуса, Мбаппе, Беллингема на лучшем уровне, он должен быть гораздо легче. Это чистый бизнес – больше игр, больше людей зарабатывают деньги»
1545 минут назад
Бруну получил худшую оценку за матч с «Вулвс» – 2 из 10 от MEN, у Онана – 3. Больше 6 баллов нет ни у кого в «МЮ»
6сегодня, 20:49
Лилиан Тюрам: «Расизм в футболе – отражение расизма в обществе. Современный мир построен на концепции превосходства белых людей над небелыми»
59сегодня, 20:40
Аморим о Рэшфорде вне состава «МЮ»: «Все та же причина. Мы должны быть профессионалами – продолжу следовать своей идее до конца»
18сегодня, 20:27
Ямаль о Месси: «Восхищает то, с какой легкостью он все делает. У него были титулы ЛЧ и «Золотые мячи», но он не останавливался, пока не выиграл ЧМ. Лео всегда хочет большего»
44сегодня, 20:24
«МЮ» не забил в 7 матчах за 18 туров АПЛ. Только у «Саутгемптона» и «Эвертона» хуже показатели – по 9 игр без голов
10сегодня, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Черчесов назвал Сафонова и Доннарумму вратарями одного уровня: «Но Джанлуиджи мы видим на топ-уровне с 17 лет. Матвей должен давать тренеру пищу для размышлений»
125 минут назад
Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «Желаю игрокам много не пить в отпуске. Сейчас уже особо не бухают, раньше ресторан после каждой игры. Теперь закрылись дома – PlayStation, чипсики, кола»
130 минут назад
Кунья набрал 10 фэнтези-очков с «МЮ». У форварда гол прямым ударом с углового и ассист на 98-й минуте
149 минут назадФэнтези
5 игроков отстранены за договорные матчи в Молодежном первенстве. Хавбек «Пари НН» Милюков наказан пожизненно
8сегодня, 19:57
Угарте пропустит матч с «Ньюкаслом». Хавбек «МЮ» получил 5-ю желтую в сезоне
3сегодня, 19:21
Палмер об 1:2 с «Фулхэмом»: «Знали, что не выиграем каждый матч. Все изначально говорили, что «Челси» не претендует на титул. Мы потеряли контроль на 20 минут и поплатились за это»
2сегодня, 18:47
«Зенит» провел благотворительный турнир для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации
3сегодня, 18:29
Хаманн о Холанде: «Он молод и может играть где угодно, раньше его хотела «Бавария». Будет одним из немногих, кто сможет выбрать клуб, если покинет «Сити»
6сегодня, 18:06
«Ковентри» Лэмпарда разгромил «Плимут» Руни в Чемпионшипе – 4:0. Все 4 мяча забили в 1-м тайме
7сегодня, 17:52
Беллингем посетил матч «Сандерленда». За команду Чемпионшипа играет младший брат Джуда
1сегодня, 17:17
Рекомендуем