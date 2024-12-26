Аморим о 0:2: «МЮ» контролировал игру в 1-м тайме, но в последней трети поля нам не хватало агрессии. Удаление все усложнило»
«Манчестер Юнайтед» проиграл матч 18-го тура АПЛ со счетом 0:2.
– Матч состоял из двух частей. Разница в том, что мы играли 45 минут в меньшинстве. У ворот соперника было много моментов. Несмотря на то, что мы играли вдесятером, мы были близки к их воротам в первом тайме. И снова стандартные положения несколько усложнили игру.
Я думаю, в первом тайме мы контролировали ход игры. Иногда «Вулвс» выбегали в контратаки, но мы контролировали ход игры. В последней трети поля нам немного не хватало агрессии, но мы контролировали ход игры. Затем был второй тайм, во время которого мы должны были что-то изменить, но удаление все для нас усложнило.
– Казалось ли вам, что «Юнайтед» был близок к тому, чтобы сравнять счет?
– Конечно. Иногда мы, может быть, принимали не самые лучшие решения, но мы старались до конца. У меня было ощущение, что мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем «Вулвс» ко второму голу. В концовке мы были сосредоточены на том, чтобы добиться ничьей, но пропустили еще один гол, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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