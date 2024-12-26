«МЮ» не забил в 7 матчах за 18 туров АПЛ. Только у «Саутгемптона» и «Эвертона» хуже показатели – по 9 игр без голов

«Манчестер Юнайтед» не смог забить ни одного гола в 7 из 18 матчей АПЛ.

Сегодня манкунианцы проиграли со счетом 0:2 «Вулверхэмптону » в 18-м туре АПЛ .

Ранее «Юнайтед » не забил в матчах с «Борнмутом» (0:3), «Арсеналом» (0:2), «Астон Виллой» (0:0), «Тоттенхэмом» (0:3), «Кристал Пэлас» (0:0) и «Ливерпулем» (0:3).

Лишь у «Саутгемптона » и «Эвертона » показатели хуже – обеим командам не удалось забить в 9 матчах этого сезона.

«МЮ» при Амориме пропустил 19 голов в 10 матчах. В 18 играх сезона до него было 20 пропущенных