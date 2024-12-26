«МЮ» не забил в 7 матчах за 18 туров АПЛ. Только у «Саутгемптона» и «Эвертона» хуже показатели – по 9 игр без голов
«Манчестер Юнайтед» не смог забить ни одного гола в 7 из 18 матчей АПЛ.
Сегодня манкунианцы проиграли со счетом 0:2 «Вулверхэмптону» в 18-м туре АПЛ.
Ранее «Юнайтед» не забил в матчах с «Борнмутом» (0:3), «Арсеналом» (0:2), «Астон Виллой» (0:0), «Тоттенхэмом» (0:3), «Кристал Пэлас» (0:0) и «Ливерпулем» (0:3).
Лишь у «Саутгемптона» и «Эвертона» показатели хуже – обеим командам не удалось забить в 9 матчах этого сезона.
«МЮ» при Амориме пропустил 19 голов в 10 матчах. В 18 играх сезона до него было 20 пропущенных
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем