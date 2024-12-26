«МЮ» опустился на 14-е место в АПЛ после 18-го тура. В момент отставки тен Хага команда была на той же позиции
«Манчестер Юнайтед» опустился на 14-е место в АПЛ.
В 18-м туре чемпионата Англии манкунианцы уступили «Вулверхэмптону» со счетом 0:2.
На счету команду Рубена Аморима осталось 22 очка. В турнирной таблице ее опередил «Вест Хэм» – лондонцы обыграли «Саутгемптон» (1:0) и теперь занимают 13-ю строчку, набрав 23 балла.
Отметим, что эту же позицию «Манчестер Юнайтед» занимал в момент увольнения Эрика тен Хага – нидерландский специалист покинул клуб в конце октября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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