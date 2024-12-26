«МЮ» опустился на 14-е место в АПЛ после 18-го тура. В момент отставки тен Хага команда была на той же позиции

«Манчестер Юнайтед» опустился на 14-е место в АПЛ.

В 18-м туре чемпионата Англии манкунианцы уступили «Вулверхэмптону » со счетом 0:2.

На счету команду Рубена Аморима осталось 22 очка. В турнирной таблице ее опередил «Вест Хэм» – лондонцы обыграли «Саутгемптон» (1:0) и теперь занимают 13-ю строчку, набрав 23 балла.

Отметим, что эту же позицию «Манчестер Юнайтед» занимал в момент увольнения Эрика тен Хага – нидерландский специалист покинул клуб в конце октября.

В следующем туре АПЛ «Юнайтед » встретится с «Ньюкаслом».