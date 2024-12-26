Аморим о том, что нужно исправить после 0:3 от «Борнмута»: «Все. Нужно играть как команда, а не пытаться делать все в одиночку. «МЮ» должен придерживаться своей идентичности»

Рубен Аморим рассказал, что нужно исправить после разгромного поражения.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» со счетом 0:3 в 17-м туре АПЛ . Сегодня манкунианцы играют с «Вулверхэмптоном » (0:0, первый тайм) в 18-м туре чемпионата Англии.

О том, что нужно улучшить

«Все. В последней игре мы немного утратили свою идентичность, возможно, потому, что у нас было два важных матча на неделе. Мы потеряли концентрацию, а после стандарта потеряли контроль, но, если вы видели игру, то знаете, что у нас было много голевых моментов. Если посмотреть на статистику, то покажется, что это была совсем другая игра, но, в конечном счете, важен именно результат, и сегодня мы должны действовать лучше и использовать свои шансы.

Мы должны действовать лучше на стандартных положениях, потому что они иногда меняют ход игры и динамику. Мы должны четко осознавать свою идентичность и, независимо от счета, играть в свою игру как команда, а не пытаться делать все в одиночку. У нас есть четкая идентичность, которой мы должны придерживаться, несмотря ни на что.

Я уже лучше понимаю игроков и стараюсь давать им больше времени для налаживания контакта. Без тренировок мы пытаемся создать сильную команду. Впереди много матчей с сильными командами. Любая команда может обыграть любую, поэтому в данный момент по-настоящему сложно справляться со всем, но у нас есть четкое представление о том, как играть, и мы должны этому следовать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».