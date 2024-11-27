Дело о 115 нарушениях «Ман Сити» может не быть завершено до конца сезона. Слушания не закончатся до середины декабря (The Times)
В феврале АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.
Как сообщает The Times, слушания не будут закончены до середины декабря 2024-го.
По данным правовых экспертов, очень вероятно, что решение по возможной апелляции не будет принято до конца мая. Это может стать проблемой для Премьер-лиги в случае введения санкций, которые повлияют на другие клубы.
По данным сайта Lawyer, слушания в Международном центре эффективного разрешения споров в Лондоне приостановлены, пока обе стороны, «Манчестер Сити» и АПЛ, готовят свои заключительные аргументы. Они должны пройти не раньше начала или середины декабря, и, прежде чем комиссия из трех человек вынесет решение, может пройти больше трех месяцев.
Если какая-то из сторон подаст апелляцию, на процедуры уйдет еще несколько месяцев.
Отмечается, что одно из аналогичных дел по финансовым вопросам, рассматриваемое судом в прошлом году, заняло более 13 месяцев, на менее сложные дела обычно уходит гораздо меньше времени. На данный момент юристы не в силах предположить, сколько времени займет рассмотрение дела «Сити».
И «Сити», и АПЛ объявили о промежуточной победе в суде. Это как?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий