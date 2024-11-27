Дело о 115 нарушениях «Ман Сити» может не быть завершено до конца сезона. Слушания не закончатся до середины декабря (The Times)

Дело о финансовых нарушениях «Ман Сити» может не завершиться до конца сезона.

В феврале АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.

Как сообщает The Times, слушания не будут закончены до середины декабря 2024-го.

По данным правовых экспертов, очень вероятно, что решение по возможной апелляции не будет принято до конца мая. Это может стать проблемой для Премьер-лиги в случае введения санкций, которые повлияют на другие клубы.

По данным сайта Lawyer, слушания в Международном центре эффективного разрешения споров в Лондоне приостановлены, пока обе стороны, «Манчестер Сити» и АПЛ , готовят свои заключительные аргументы. Они должны пройти не раньше начала или середины декабря, и, прежде чем комиссия из трех человек вынесет решение, может пройти больше трех месяцев.

Если какая-то из сторон подаст апелляцию, на процедуры уйдет еще несколько месяцев.

Отмечается, что одно из аналогичных дел по финансовым вопросам, рассматриваемое судом в прошлом году, заняло более 13 месяцев, на менее сложные дела обычно уходит гораздо меньше времени. На данный момент юристы не в силах предположить, сколько времени займет рассмотрение дела «Сити».

И «Сити», и АПЛ объявили о промежуточной победе в суде. Это как?