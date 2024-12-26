  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов об авиакатастрофе в Актау с 38 погибшими: «Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана»
4

Черчесов об авиакатастрофе в Актау с 38 погибшими: «Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана»

Станислав Черчесов выразил соболезнования пострадавшим в авиакатастрофе.

При крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли 38 человек. Выживших 29, из них трое – члены экипажа.

Авиалайнер, следовавший рейсом Баку – Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11:00 по местному времени. В авиакомпании полагают, что авиакатастрофа произошла вследствие столкновения самолета с птицами.

«Выражаю соболезнование всем пострадавшим при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана», – написал главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Станислава Черчесова
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoSports – Казахстан
происшествия
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о слухах про отставку из сборной Казахстана: «Привык опираться на факты, а не на домыслы. Подобную информацию должна опровергать федерация. Она выступила с заявлением: тренер – Черчесов»
14сегодня, 14:59
Рекомендуем
Главные новости
«Если есть санкции в отношении России, на каком основании их нет в отношении Израиля? Но мы боремся не за то, чтобы его забанили, а за то, чтобы нас разбанили». Митрофанов о ФИФА и УЕФА
42сегодня, 21:35
Лаудруп – самый недооцененный игрок в истории по версии GiveMeSport. Мюллер – 2-й, Хендерсон – 3-й, Рибери – 6-й, Кэррик – 9-й
116сегодня, 20:59
Санчо не вернется в «МЮ». Из-за успехов в сезоне «Челси» заплатит 25 млн фунтов – на 5 млн больше
28сегодня, 20:43
Лисандро о кризисе «МЮ»: «Всегда привожу Месси в пример. Он много страдал в сборной, но продолжал идти вперед. Если он выдержал, то что остается другим? Надо быть терпеливыми, не сдаваться»
14сегодня, 20:33
Бурак Йылмаз: «Мне не хотелось в «Локомотив», но он соглашался на все. Когда позвонили из «Галатасарая» и сказали не подписывать, я произнес: «Хвала Аллаху!»
10сегодня, 19:55
Юран об Абаскале: «Почему Угальде при тебе не забивал? Если сейчас начал – значит, ему другой тренер все объяснил? Разговоры про багаж – бред»
24сегодня, 19:51
Джеррард – лучший игрок «Ливерпуля» в АПЛ по версии Liverpool Echo. Салах – 2-й, Суарес – 4-й
37сегодня, 19:39
Глушенков признан российским игроком года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Тюкавина, эксперты Гасилин и Корнеев – хавбека «Зенита»
68сегодня, 19:30
Титов о «Спартаке»: «Матч с «Зенитом» будет ключевым, может решаться вопрос чемпионства. Руководители могут пообщаться с фанатами, нужна максимальная поддержка в 40 тысяч человек»
20сегодня, 19:06
В отпуск футболисты РПЛ едут налегке. А как они готовятся к матчам?
сегодня, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Помощник Черчесова об отставке из сборной Казахстана: «Уведомлений не было. Планируем работу дальше»
2сегодня, 22:00
Лисандро про «МЮ»: «Создаем нечто прекрасное, увидите, на что мы способны. Знаем, насколько велик этот клуб»
4сегодня, 21:59
Соболев – главное разочарование года по версии «СЭ». Финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24 – на 2-м месте
8сегодня, 21:50
Дюков о вето Венгрии на санкции: «Самому интересно, какие это два клуба. С Сийярто знаком – задам вопрос, когда представится возможность»
1сегодня, 21:49
Нахушев о детстве в Нальчике: «На улицах были постоянные драки, перестрелки. Молодых пацанов вербовали в террористические группировки. Знакомый попал в такую и стал боевиком»
2сегодня, 21:20
Мостовой про Абаскаля: «В «Спартаке» багаж оставил, в «Гранаде» – косметичку, все-таки несколько месяцев отработал. Просто красавец!»
15сегодня, 21:12
Агент Джикии: «Георгий может вызывать интерес у клубов первой восьмерки. Пока не увидели его в лучшей форме»
8сегодня, 21:09
Дюков о Хачатурянце: «Возвращение в судейский корпус не обсуждали. Если захочет вернуться в футбол, в РФС будут только рады. И клубы будут за, думаю»
сегодня, 20:50
Ольмо о «Барсе»: «Не сомневался, когда появилось предложение. Было мечтой вернуться домой, играть на «Камп Ноу» с де Йонгом, Левандовским и Араухо»
5сегодня, 20:31
Егор Титов: «Станкович – большой тренер. Он как Фергюсон, который не тренировал, а смотрел за работой команды со стороны, и при этом 25 лет «МЮ» был в топе»
8сегодня, 20:25
Рекомендуем