Черчесов об авиакатастрофе в Актау с 38 погибшими: «Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана»
Станислав Черчесов выразил соболезнования пострадавшим в авиакатастрофе.
При крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли 38 человек. Выживших 29, из них трое – члены экипажа.
Авиалайнер, следовавший рейсом Баку – Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11:00 по местному времени. В авиакомпании полагают, что авиакатастрофа произошла вследствие столкновения самолета с птицами.
«Выражаю соболезнование всем пострадавшим при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.
Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана», – написал главный тренер сборной Казахстана.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Станислава Черчесова
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