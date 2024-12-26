Черчесов об авиакатастрофе в Актау с 38 погибшими: «Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана»

Станислав Черчесов выразил соболезнования пострадавшим в авиакатастрофе.

При крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли 38 человек. Выживших 29, из них трое – члены экипажа.

Авиалайнер, следовавший рейсом Баку – Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11:00 по местному времени. В авиакомпании полагают, что авиакатастрофа произошла вследствие столкновения самолета с птицами.

«Выражаю соболезнование всем пострадавшим при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана», – написал главный тренер сборной Казахстана.