Помощник Черчесова об отставке из сборной Казахстана: «Уведомлений не было. Планируем работу дальше»
Ассистент Станислава Черчесова отреагировал на слухи про отставку тренера.
Ранее сообщалось, что российского специалиста отправят в отставку с должности главного тренера сборной Казахстана, однако Казахстанская федерация футбола опровергла эту информацию.
«Да, никаких уведомлений не было. Работаем и планируем свою работу дальше.
Находимся на связи с клубными коллегами», – сказал помощник Черчесова Владимир Паников.
Черчесов о слухах про отставку из сборной Казахстана: «Привык опираться на факты, а не на домыслы. Подобную информацию должна опровергать федерация. Она выступила с заявлением: тренер – Черчесов»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
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