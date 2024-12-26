Карпин об ожиданиях от 2025-го: «Дай бог, потихоньку начнется возвращение. Надеждой и живем»

Валерий Карпин поделился ожиданиями от следующего года.

Главный тренер национальной команды и нападающий Константин Тюкавин приняли участие в предновогоднем ролике на ютуб-канале сборной России, где приготовили салат оливье.

– Что думаете о следующем годе, Валерий Георгиевич?

– Честно, в наше время думать ничего не надо, даже противопоказано. А вот надеяться можно. Надеюсь, вернут нас быстрее, хотелось бы. Дай бог, потихоньку начнется возвращение. Надеждой и живем, а остальное заработаем, – сказал Карпин .