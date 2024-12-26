Митрофанов о матчах с Брунеем, Сирией и Вьетнамом: «Их федерации входят в конгресс ФИФА, и голос каждой при принятии решения оказывает свое влияние»

Максим Митрофанов рассказал о значимости матчей с экзотическими странами.

— Сборная России заканчивает 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Можно сказать, что проведение матчей с Брунеем, Сирией, поездка во Вьетнам были не зря?

— Мы не зря в принципе договариваемся и играем товарищеские матчи. Понятно, что всем — и тренерскому штабу, и нам, и прежде всего болельщикам — хочется видеть соперников сборной топового уровня. Это интересно. И футболистов дополнительно мотивировать не надо.

Но сборные бывают разные. Надо ко всем относиться с большим уважением. В том числе выстраивать контакты со сборными, с которыми в обычной жизни ты не то что не сыграешь, а не встретишь их в силу особенности отбора на чемпионат мира. А ведь их национальные федерации входят в конгресс ФИФА. И голос каждой из них при принятии решения оказывает свое влияние.

К тому же они на этих конгрессах будут рассказывать своим коллегам, как были в России, какая у нас прекрасная страна и отличные стадионы. Или как сборная России приезжала к ним. И будут говорить, что нечего абсолютно бояться в России, поэтому надо принимать ее команды обратно на международную арену в официальные соревнования.

Эти контакты сейчас дают свой эффект: наши юношеские и молодежную сборные с удовольствием принимают в Латинской Америке. Мы также с большим количеством стран Азии и Африки находимся в контактах, которых у РФС не было раньше, – сказал генеральный секретарь РФС .